Dois pilotos sagram-se campeões no Crossódromo de Carrazeda de Ansiães

Sandro Peixe, em MX1 e em Elite, não venceu nenhuma das três mangas, mas conseguiu os pontos suficientes para conquistar os dois campeonatos a uma ronda do final. O outro campeão é Fábio Costa, em Iniciados, também a uma prova do término do campeonato.

Sandro Peixe, de 23 anos, ribatejano de Salvaterra de Magos, confessou que a prova de Carrazeda foi “muito difícil”, pois sabia que era preciso “gerir os pontos do campeonato”. Admitiu que fez sempre “boas partidas”, não obstante não terem servido para ganhar qualquer uma das três mangas disputadas. Os três segundos lugares foram suficientes para se sagrar campeão e “conquistar os objectivos pessoais e dos patrocinadores”.

Por seu lado, Fábio Costa, 13 anos, da Lourinhã, venceu a prova de Iniciados em Carrazeda e ficou ainda mais contente com o título de campeão nacional assegurado na “pista favorita”. Fábio sabia que “não podia cometer erros para não deitar tudo a perder”, já esta foi uma época de “muito trabalho”.

José Ramires, do Clube Douro Aventura TT, que organizou a prova de Carrazeda do Campeonato Nacional de Motocross, fez um “balanço positivo”. Destacou uma prova sem acidentes e com mais público, “faltando pouco para se atingir um milhar de pessoas” no crossódromo. A última prova está marcada para o dia 7 de Julho, em Alqueidão.