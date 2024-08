Dormidas nos alojamentos locais ao redor da região aumentaram

A procura de turistas por cidades periféricas cresceu no Norte de Portugal. Em termos percentuais, segundo o Instituto Nacional de Estatística, entre o primeiro quadrimestre do ano passado e o de 2024, a cidade, em termos de centro urbano, que mais cresceu no acolhimento de turistas foi o Porto, mas a cidade periférica que mais dormidas registou foi Marco de Canaveses, com 91% de crescimento, seguindo-se Vila do Conde, Gondomar e Paredes. Já Bragança também cresceu.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com