Drones da Força Aérea instalados em Mirandela ficam inoperacionais

Até à conclusão da investigação relativa à aterragem forçada de um destes aparelhos, as operações não se realizam. Os drones estavam espalhados por três bases no país, dois deles no Aeródromo Municipal de Mirandela. Tinham começado a operar há cerca de uma semana com o objectivo de fazer a vigilância do território nacional no combate a incêndios florestais. Em comunicado, a Força Aérea Portuguesa informou que uma aeronave não tripulada, que estava a operar a partir da Base Aérea, de Beja, de onde tinha descolado para uma missão de vigilância aérea na zona sul de Portugal, "realizou uma aterragem forçada" na zona do Torrão, concelho de Alcácer do Sal. A FAP avançou ainda que a aeronave “foi dirigida para uma área isolada, não colocando em risco população ou habitações”. Estava previsto que os dois drones da Força Aérea Portuguesa, que começaram a operar no dia 31 de Agosto, desde o Aeródromo de Mirandela, iriam manter-se até 31 de Outubro. Segundo o proprietário do aeródromo, não há qualquer indicação da Força Aérea sobre quando vão ser retomadas as operações, confirmando apenas que se mantém todo o material e a logística de apoio a estas operações nas instalações do aeródromo. Quanto aos militares responsáveis pelas operações dos drones, o proprietário adiantou que já não se encontram na cidade. De relembrar que estava previsto que as aeronaves ficassem instaladas no aeródromo de Macedo de Cavaleiros, mas devido a “constrangimentos de ordem técnica por parte da empresa contratada, aos quais a FAP é alheia, ainda não foi possível efectuar a aceitação destas aeronaves para Macedo de Cavaleiros e Fóia”. Na semana passada, a directora do aeródromo de Mirandela avançou que os drones iriam ficar naquele espaço até ao final de Outubro.