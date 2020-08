DSVK Naron abre escola de pilotos em Bragança

A escola de pilotos espanhola DSVK Naron vai ter uma filial em Bragança. O projecto há muito que era equacionado e vai instalar-se na capital de distrito.

Tiago Rafael, jovem piloto brigantino, de apenas nove anos, já faz parte da equipa da DSVK Naron.

O projecto vai ser desenvolvido no Kartódromo de Bragança e está direccionado para encontrar pilotos de motociclismo na disciplina de velocidade. “Esta será a primeira escola da DSVK Naron no norte do país. Já temos alguns contactos para a captação de pilotos e para já estão confirmados quatro. Têm entre cinco e sete anos. O objectivo é formar jovens pilotos”, explicou Carlos João, um dos parceiros do projecto e pai de Tiago Rafael.

Quanto ao jovem piloto está em competição na Copa Gallega ETG OHVALE 2020. Na última prova, a segunda, realizada no passado domingo, no Circuito de Pastoriza, na província espanhola do Lugo, Tiago Rafael conseguiu o terceiro lugar em Mini GP. Na classificação geral da competição ocupa o segundo posto.

A próxima prova “não tem para já uma data definida”, segundo Tiago Rafael, devido à Covid-19. A pandemia também suspendeu para já as provas do Campeonato de Velocidade de Espanha, no qual estava prevista a participação do piloto em duas provas.

Em Portugal também não há datas definidas para o início do Campeonato Nacional.