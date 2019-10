Edgar Jesus e Gonçalo Beato no pódio do BTT Azibo

Edgar Jesus foi o vencedor da maratona. O betetista de Chaves terminou o percurso longo, de 55 km, em 02:30:11, ficando a dois minutos e meio do segundo classificado, Paulo Reis (AACR). “O início da prova era bastante exigente e tinha bastantes subidas. Já a última parte do percurso era bastante rolante”, disse o flaviense.

O betetista considera que em termos de concorrência a prova foi, este ano, menos competitiva. “Não quero estar a subestimar ninguém, mas, apesar de aqui, no campeonato de Bragança, haver muitos betetistas com qualidade, em Vila Real a competição é maior este ano”.

O pódio da classificação geral da maratona ficou completo com Paulo Reis (AACR) na segunda posição e Nuno Carvalho (Clube de Ciclismo de Vila Real) no terceiro lugar.

Na meia-maratona o vencedor da geral e na categoria de juniores foi Gonçalo Beato da Vinhais Extreme com o tempo de 01:31:41 seguido de Samuel Pires (CCMC) no segundo lugar e Cátia Vaz (5300 BikeShop/TeamGiant) na terceira posição.

Por categorias na meia-maratona, Samuel Pires (CCM) venceu em cadetes, Sandra Cabral em Master Femininos e Cátia Vaz (Team Giant) em Elite/Sub-23 femininos.

Na maratona, André Rocha (Velo Clube) triunfo em Elite/Sub-23, Paulo Reis (AACR) foi o vencedor em Master 30, Edgar Jesus em Master 35, Paulo Rodrigues (Velo Clube) em Master 40, Paulo Oliveira (Team BTT Clube de Chaves) em Master 45, João Ferreira (Team BTT Clube de Chaves) em Master 50, João Pinto (Team BTT Clube de Chaves) em Master 55 e Paulo Esteve (CCM) triunfou em Master 60.

A edição deste ano do BTT Azibo contou com cerca de 190 atletas. Um número que “superou as expectativas, sobretudo na meia-maratona, numa altura em que em vindo a diminuir a quantidade de participantes nas provas da Taça de XCM”, como referiu Tiago Neto, do Clube de Ciclismo de Macedo. Este considera importante rever o modelo competitivo da Taça de XCM. “Os clubes vão ter que reunir com a ACB e tentar perceber o que pode ser alterado. Se calhar os participantes preferem a vertente passeio”.

A próxima prova da Taça de XCM da ACB, a Tour da Castanha, está marcada para o dia 20 de Outubro, em Vinhais.