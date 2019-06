Edra, João Aires e Nisga regressam a "casa"

Edra fez formação no Macedo, estreou-se na equipa sénior na temporada 2009/2010, seguindo-se as passagens pelo Lamas, Alfandeguense, Argozelo, GD Moncorvo, GD Sendim e GD Bragança. Com a camisola dos brigantinos, Edra realizou 19 jogos e marcou três golos.

Quanto a João Aires alinhou em 11 encontros no GDB e já jogou no GD Moncorvo, Bragança B, Estudantes Africanos e GD Sendim.

A baliza também ganha um reforço, Luís Sá ‘Nisga’. O guardião de 30 anos regressa a casa depois de ter passado pelo futsal nas últimas duas épocas ao serviço do Mogadouro.

Nos últimos dias, o clube macedense já tinha anunciado as contratações do defesa Telmo Ribeiro, ex-Vila Flor, e do ponta de lança Mantorras (ex-Argozelo), o melhor marcador da Divisão de Honra Repsol Gás da temporada passada.

No capítulo das renovações, Valadar, Choupina, Pedro Miguel, Falcão e os guarda-redes Henrique e Minhoto assinaram por mais uma época.