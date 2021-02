Edu convocado para os jogos com a República Checa

Edu Sousa, guarda-redes do Viña Valdepeñas, natural de Mirandela, é um dos 14 convocados pelo selecionador nacional, Jorge Braz, para as duas partidas com a República Checa, ambas de qualificação para o Europeu de Futsal 2022.

O primeiro jogo está agendado para o dia 5 de Março no Pavilhão d Leões de Porto Salvo. Quanto ao segundo realiza-se a 10 de Março em Praga, capita checa.

No final de Janeiro, o guarda-redes mirandelense foi considerado o quinto melhor guarda-redes do mundo de futsal na 21ª edição dos Futsal Planet Awards 2020, Edu Sousa estava entre os 10 nomeados para esta categoria.