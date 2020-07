O jogador de apenas 19 anos chega dos sub-23 do Feirense, onde realizou 31 jogos e marcou quatro golos na Liga Revelação, para reforçar o lado esquerdo da defesa alvinegra.

Edu Silva é o décimo primeiro reforço do Mirandela neste defeso.

A formação da cidade do Tua vai ser comandada por Rui Eduardo Borges e inicia os trabalhos de pré-época no dia 10 de Agosto.