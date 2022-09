Edu Sousa convocado para a Finalíssima

Jorge Braz, seleccionador nacional de futsal, já divulgou a lista dos 14 convocados para a Finalíssima, prova da UEFA/CONMEBOL, que conta com as selecções de Portugal, Argentina, vencedora da Copa América, Espanha, chamada para substituir a vice-campeã europeia Rússia, e Paraguai, finalista vencido da Copa América.

O mirandelense Edu Sousa, guarda-redes do Viña Valdepeñas de Espanha, volta a ser chamado à equipa das quinas. O guardião junta-se a André Sousa (S.L. Benfica) nas opções para a baliza.

A lista de convocados conta ainda com os fixos João Matos (Sporting CP), André Coelho (FC Barcelona) e Tomás Paçó (Sporting CP); o f8ixo/ala Afonso (SL Benfica); o universal Erick (Sporting CP); os alas Pany (Sporting CP), Bruno Coelho (SL Benfica), Tiago Brito (SC Braga/AAUM) e Silvestre (SL Benfica); o ala/pivô Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM); e os pivôs Zicky (Sporting CP) e Hugo Neves (Sporting CP).

A prova intercontinental joga-se entre os dias 15 e 18 de Setembro em Buenos Aires, na Argentina. O primeiro jogo de Portugal, bicampeão europeu, será com o Paraguai, no 15 de Setembro. A final está marcada para o dia 18 Setembro.

Os comandados de Jorge Braz concentram-se na Cidade do Futebol no próximo domingo, dia 11, e no mesmo dia viajam para a Argentina.