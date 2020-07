Edu Sousa eleito o melhor guarda-redes de futsal da Liga Nacional de Espanha

Edu Sousa foi eleito o “Melhor Guarda-Redes) da Liga Nacional de Futsal de Espanha. É um reconhecimento da grande época realizada pelo internacional português ao serviço do Viña Valdepeñas.

O guardião, de 23 anos, foi determinante na caminhada do Valdepeñas até à final da taça e Liga Espanhola, o que aconteceu pela primeira vez na história do clube.

Para o campeonato o mirandelense empatou na final com o Inter Movistar, mas o critério de desempate favoreceu a turma de Ricardinho.

As boas exibições de Edu Sousa deram-lhe ainda mais visibilidade e tem praticamente garantido um lugar na Selecção Nacional de Futsal no próximo Campeonato do Mundo, depois de já ter sido convocado, em Janeiro deste ano, para a Ronda de Elite.

E é com a camisola das quinas que o guarda-redes soma um dos jogos da carreira, foi na estreia e frente à França, ao qual se junta a final da Copa da Espanha com o Barcelona e a final da Liga com o Movistar.

Edu Sousa chegou ao Valdepeñas no Verão de 2019. O guardião, natural de Mirandela, vai manter-se no emblema sensação de Espanha até 2023.