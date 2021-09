Edu Sousa testa positivo à Covid-19 e fica de fora do Mundial de Futsal

Terminou o sonho de Edu Sousa. O guarda-redes do Viña Valdepeñas, natural de Mirandela, preparava-se para a estreia no Campeonato do Mundo de Futsal quando soube, esta quarta-feira, que testou positivo à Covid-19.

“Fiquei de fora do meu sonho um dia antes de viajar para a Lituânia. Não tenho palavras para descrever como me sinto, nem para dizer o quanto trabalhei e lutei por este momento. Ninguém lutou mais do que eu para representar o meu país nesta prova. Não há outra escolha a não ser levantar a cabeça e continuar a trabalhar, porque sei que esse sonho um dia vai chegar”, escreveu o guarda-redes nas redes sociais.

Edu Sousa adia, assim, a estreia em provas internacionais ao serviço da Selecção Nacional. Jorge Braz, seleccionador nacional, chamou André Sousa, guarda-redes do Benfica, para render o mirandelense.

A Selecção Nacional de futsal cumpre esta quarta-feira os últimos treinos antes de viajar para a Lituânia, onde vai disputar o Campeonato do Mundo.

Portugal inicia a sua participação no Campeonato do Mundo a 13 de Setembro frente a Marrocos.