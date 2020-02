Eduardo Gonçalves abraça novo projecto na China

Depois das passagens pelo F.C. Joy Soccer Shenzhen e a academia do Guangzhou, Eduardo Gonçalves vai assumir funções na Ebbe Sand Soccer Acadamy.

“É um projecto com sete anos. É um projecto diferente e que trabalha directamente com escolas internacionais, sendo que 80 a 90 por cento dos jovens atletas são estrangeiros e poucos são chineses. Será um trabalho com uma exigência maior e isso agrada-me”, contou Eduardo Gonçalves.

A nova academia de futebol pertence a Ebbe Sand, antigo avançado dinamarquês e ex-capitão do Shalke 04

Eduardo Gonçalves vai trabalhar num projecto com cerca de 400 jovens jogadores, com mais dois treinadores portugueses, um espanhol, dois russos e dois camaroneses, nos escalões de sub-9, 10, 12 e 14.

A Ebbe Sand Soccer Academy trabalha com escolas internacionais de futebol e em Shangai os campeonatos de formação são “bastante competitivos”.

O técnico, de 35 anos, está de férias em Bragança e teve que cancelar a viagem de regresso à China devido ao coronavírus. A epidemia que teve origem naquele país, com os primeiros casos detectados na cidade de Wuhan, já infectou mais de 17 000 pessoas e matou perto de 400. “Wuhan é a cidade caótica e está fechada, pois ninguém entra e ninguém sai”, disse.

Eduardo Gonçalves chegou à China há três anos e meio depois das passagens pelas camadas jovens do Boavista, Salgueiros e Bragança. No futebol sénior foi adjunto no Argozelo na temporada 2015/2016.