Eduardo no topo dos goleadores

O jogador brasileiro, de 24 anos, bisou na jornada inaugural no triunfo por 4-2 frente aos Estudantes Africanos e apontou um hat-trick, ontem, na vitória por 1-3 em Miranda do Douro.

Eduardo chegou a Portugal na temporada passada para jogar no Feirense, mas uma lesão afastou-o da liga profissional e acabou por ingressar no Senhora da Hora.

No currículo conta com passagens pelas equipas de formação do Werder Bremen da Alemanha e o Toulouse de França.

Foto de CDC Carção