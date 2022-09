Eficácia barrosã elimina Rebordelo da Taça de Portugal

Foi um jogo complicado para o Rebordelo e feliz para o Montalegre. A equipa barrosã terminou com a crise de resultados, depois das três derrotas consecutivas averbadas nas três jornadas já realizadas na Liga 3.

Os locais tentaram adiar ao máximo o primeiro golo dos forasteiros, mas Didi e Bruninho foram uma dor de cabeça para a defesa do Rebordelo.

Bruninho foi quem abriu o caminho para vitória, aos 25’, e Didi esteve muito perto do segundo quando aos 33 minutos apareceu em zona de finalização a rematar com estrondo à barra.

Da tentativa à concretização passou um minuto, mas desta vez foi André Dias a deixar marca no jogo e a rubricar o 0-2.

Ainda antes do intervalo, Bruninho tentou fazer o bis mas valeu a pronta intervenção de Bruno Rato, que na segunda metade mostrou, e de que maneira, serviço na baliza, para evitar o terceiro.

Depois do intervalo, aos 50’, Angola apareceu sozinho na área, tentou a sorte mas Bruno Rato fez uma boa defesa. No entanto, o guarda-redes nada pode fazer para evitar o golo de Didi, aos 55’, que, após a assistência de Angola, finalizou com sucesso.

A equipa barrosã continuou bastante ofensiva e a criar inúmeras oportunidades para marcar. O 0-4 surge aos 80 minutos por Diogo Teixeira e o avançado Guilherme Pio, de apenas 18 anos, fixou o resultado em 0-5.

O Montalegre segue para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, com sorteio marcado para terça-feira, dia 13, e o Rebordelo vira todas as atenções para a Divisão de Honra Pavimir, com início a 25 de Setembro. No pontapé de saída a equipa de Nuno Loureiro joga fora com o Forte Carrazedense.

Reacções

Nuno Loureiro – Técnico do Rebordelo

“Nós sabíamos que o Montalegre não vinha para facilitar. Tínhamos definido uma estratégia de fugir um pouco à nossa ideia de jogo e de retardar ao máximo o primeiro golo do Montalegre. Lamentavelmente por erros nossos, sobretudo na primeira parte, deitámos esse esforço perder”.

Gonçalo Magalhães - Treinador-adjunto do Montalegre

“Não há jogos fáceis. Lembro-me do Rebordelo com o Varzim, também para a Taça de Portugal, que o jogo estava empatado ao intervalo. Entrámos de forma séria, respeitámos o Rebordelo do início ao fim do jogo e acabámos por tornar o jogo fácil”.

Ficha de Jogo

Rebordelo 0 – Montalegre 5

Local: Campo de Jogos de Rebordelo

Árbitro: Miguel Fonseca (A.F. Porto)

Assistentes: Sérgio Costa e Tiago Loureiro

Rebordelo

Bruno Rato, Vitó (David, 80), Governor, Cícero (Toni, 46’), Quintã, Pedro Costa, Rabiço, Clemente, João Victor (Betinho, 46’), Paulo Roberto (Mustapha, 71’), Ailson (Manranhão, 46’);

Treinador: Nuno Loureiro

Montalegre

Didi, Manú, Luan, André Dias (Guilherme Pio, 75’), Marcelo (Diogo Teixeira, 46’), Ruben Neves (Bruno Guimarães, 69’), Bruninho (Angola, 46’), Didi (Baba Sow, 69’), Kiko, Zack, Massaia;

Treinador: Gonçalo Magalhães

Ao intervalo: 0-2

Marcadores: 0-1 Bruninho (25'), 0-2 André Dias (34'), 0-3 Didi (55'), 0-4 Diogo Teixeira (80'), 0-5 Guilherme Pio (81');

Disciplina: amarelo a Marcelo (38’), Bruninho (41’), Angola (54’);