“El Comandante” pronto para regressar às competições

Mais de um ano depois da lesão no tendão de Aquiles, Ricardo Ribas já treina sem limitações e ansioso por voltar a competir.

Mas o atleta olímpico terá de esperar, pois, a pandemia da Covid-19 cancelou praticamente todas as competições. No entanto, o atletismo, à semelhança de outras modalidades teve de se reinventar e as corridas virtuais foram uma boa solução. “Atravessamos um momento em temos de nos adaptar. As corridas virtuais são uma forma de nos mantermos motivados e fiz isso com os meus atletas”, disse Ricardo Ribas.

O maratonista participou na corrida “Cantarinhas Virtuais” promovida pelo Ginásio Clube de Bragança, que representa actualmente, com o dorsal número 2.

Entretanto, Ricardo Ribas enveredou pela área do treino e é responsável pela preparação de atletas de renome como Dulce Félix ou jovens promessas como Mónica Silva, atleta do Vitória de Guimarães, a quem pede para nunca descurar dos estudos. “Aquilo que eu tento transmitir-lhe é que se preocupe com a vida profissional, está na universidade e tem de aproveitar esta fase para se dedicar. O que eu não consegui quero que ela consiga, que é aos 22 anos estar formada para, depois, dar o salto no atletismo”, disse.

Ribas é um exemplo para os mais novos, pois aos 42 anos está a concluir a licenciatura em Educação Física e Desporto, e tinha 38 quando realizou o sonho de participar nos Jogos Olímpicos. Foi em 2016, no Brasil. “Quando falo nos Jogos Olímpicos fico completamente arrepiado. É o ponto mais alto da minha carreira e da minha vida, pois era um sonho que tinha desde os meus seis anos. É algo com que todos os atletas sonham”, confessou.

Apesar de já ter passado a casa dos 40, o atleta de Miranda do Douro gostava de “regressar à selecção nacional” para se despedir da modalidade enquanto atleta.

Ricardo Ribas é uma referência no atletismo nacional, especialista em provas de corta-mato, fundo e maratonas. Já representou o Maratona Clube de Portugal, o Benfica e o SC Braga.

É o atleta masculino com mais presenças em campeonatos internacionais de corta-mato e conta com 32 internacionalizações.