Eleições do Grupo Desportivo de Bragança adiadas

O acto eleitoral estava agendado para o dia 31 de Março, mas o presidente da mesa de assembleia do clube, Jorge Novo, já emitiu um comunicado a dar conta do adiamento das eleições.

“Tendo em conta estas medidas e ainda as recomendações emanadas pela DGS no que concerne à prevenção do Covid-19, atendendo à dinâmica da evolução epidemiológica deste novo vírus, sem alarmismo mas com responsabilidade, entendeu-se adiar "sine die" a referida Reunião de Assembleia Eleitoral”, lê-se no documento.

O Grupo Desportivo de Bragança atravessa uma fase difícil em termos financeiros e directivos. Milton Roque demitiu-se do cargo de presidente da direcção depois de os sócios terem chumbado o relatório de contas na Assembleia-Geral, realizada a 5 de Março. Contudo, os estatutos do GDB ditam que “as obrigações dos corpos gerentes não cessam com a perda do mandato ou demissão, mas tão só no acto de posse dos seus legais sucessores”, lê-se no segundo parágrafo do artigo nº 39.

A nível financeiro o GDB terá um passivo muito superior aos 23.700 euros apresentado pelo presidente demissionário na última assembleia.

Em termos desportivos, os trabalhos das equipas, sénior e de formação estão suspensos por tempo indeterminado tal como os campeonatos nacionais e distritais devido ao Covid-19.