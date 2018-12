Eleitos na lista de José Pires demitiram-se da Assembleia de Freguesia de Bragança

O ex-presidente da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo (Bragança), José Pires e os eleitos pelo movimento de cidadãos Força da União, que encabeçou nas últimas autárquicas renunciaram ao mandato como membros da Assembleia de Freguesia, à excepção de um elemento, Isabel Castro, em discordância com as grandes opções do plano e orçamento para 2019, na reunião da passada quarta-feira.