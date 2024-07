Elevadas temperaturas podem provocar escaldão na uva e fazer cair produção

Os produtores de vinho estão preocupados com as elevadas temperaturas que podem causar escaldão na uva e ter impacto na produção. Nos últimos dias, os termómetros marcam temperaturas perto dos 40 graus e em alguns concelhos, como Mirandela, até ultrapassa. Demasiada exposição solar e calor podem provocar escaldão, secando os bagos e degradando as folhas da videira.

