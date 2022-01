Eliminatória resolvida nos penáltis

A taça é a prova rainha do futebol distrital e é feita de festa e emoções. Todos os condimentos que não faltaram na partida entre F.C. Vinhais e Carção. Fizeram-se horas extra e até houve penáltis. O suspense manteve-se até ao fim e terminou com o remate certeiro de Boris, o segundo melhor marcador do campeonato distrital, que mesmo condicionado foi a jogo para ajudar o Carção a seguir na taça.

Depois do empate a uma bola no jogo da primeira mão dos quartos-de-final antevia-se um jogo intenso e de muita luta.

Diogo Moura foi uma seta apontada à baliza de Hudson e o homem golo do Carção. O ponta de lança colocou os forasteiros em vantagem aos 11 minutos após a assistência de Boris.

O Carção era, a espaços, superior e tinha em Diogo Moura e Sancum as referências no ataque.

Os da casa não baixaram os braços e já perto do intervalo, aos 44’, após uma jogada rápida, Henrique Almeida viu Ruben Gonçalves ligeiramente adiantado e com tranquilidade finalizou com sucesso.

A eliminatória voltou ao ponto de partida e o F.C. Vinhais sofreu um revés logo no primeiro minuto da segunda metade. Rafael Garcia foi expulso, depois de ver o segundo amarelo, e deixou a equipa de Nuno Fernandes reduzida a dez unidades.

Situação aproveitada pelos visitantes para voltar à vantagem e mais uma vez com a assinatura de Diogo Moura. O avançado fez o 1-2 aos 51 minutos.

A partir daqui os homens da casa apelaram ao espírito de grupo e mesmo em inferioridade numérica conseguiram impor-se na partida.

Nuno Fernandes lançou o experiente Márcio, Luís Pessanha e o jovem Ruben Gomes, que trouxeram mais dinâmica à equipa. Márcio foi mesmo o autor do segundo golo do Vinhais, igualou (2-2) aos 77’.

O resultado não sofreu qualquer alteração até ao final dos 90 regulamentares, obrigando as equipas a fazer horas extra. Apesar das oportunidades conseguidas pelas duas equipas no prolongamento só a lotaria dos penáltis ditou o vencedor.

Boris resolveu

Boris apontou o penálti decisivo. Para o avançado foi um jogo complicado. “Foi um jogo difícil com uma equipa complicada, que tem excelentes jogadores. Nós estamos na luta e vamos pensar já nas meias-finais, mas ante temos o jogo com o Mirandês para o campeonato”.

Já António Forneiro considera que o Carção podia ter resolvido o jogo no tempo regulamentar. O técnico afirmou mesmo que a sua equipa foi superior. “Já realizamos três jogos com o Vinhais e fomos melhores nas três partidas. Já sabemos que os penáltis são um lotaria mas treinam-se e nós há duas semanas que andávamos a treinar os penáltis. Tivemos a sorte mas podíamos, nos 90 minutos, ter matado o jogo. O Vinhais também teve uma bola à barra no prolongamento e podia ter feito o 3-2. A minha equipa está de parabéns”.

Do lado do F.C. Vinhais o desalento era grande, depois de a equipa de Nuno Fernandes ter jogado a segunda metade e o prolongamento apenas com dez jogadores. O treinador lamentou o desfecho da eliminatória. “Para nós é uma frustração enorme depois de estarmos 75 minutos a jogar com menos um jogador e de termos controlado a segunda parte e até o prolongamento. Os penáltis são o que são e por mais que se treine a marcação não quer dizer que vamos acertar. Eles marcaram mais que nós e ficámos afastados da taça”.

Covid-19 adia jogos

Os restantes encontros da segunda mão dos quartos-de-final foram adiados devido aos casos de covid-19 que há nos plantéis do Bragança, Rebordelo e FC Carrazeda. O Bragança – Vimioso foi remarcado para o dia 16 de Fevereiro, tal como o Argozelo – Rebordelo e FC Carrazeda – GD Sendim.