Emanuel Costa volta a ser “rei” em Vimioso

Emanuel Costa continua a reinar em Vimioso. A vila transmontana voltou a ser palco de pura adrenalina e trial extremo com o King of Portugal, que é considerada a mais dura corrida off-road do mundo.

O piloto de Penafiel repetiu o feito de 2021 e voltou a ser coroado “rei”, na classe de Unlimited, a categoria rainha, foi a sétima vitória de Emanuel Costa em oito participações no King of Portugal.

O piloto foi segundo no prólogo, realizado na quinta-feira. Emanuel Costa não deu margem de manobra à concorrência e venceu a as duas etapas decisivas, na sexta-feira e este sábado.

“A vitória é da equipa. Tenho uma equipa de profissionais que estão sempre atentos a tudo. Estimo muito o carro para poder chegar ao fim da prova. É fundamental gerir bem a prova e o carro”, disse o piloto, que considera o King of Portugal “a mais difícil e importante prova a nível europeu”.

Emanuel Costa é um dos pilotos que reúne as preferências de quem assiste à prova e dos próprios habitantes de Vimioso. O piloto retribuiu a forma como é sempre recebido em Trás-os-Montes. “Adoro vir a Vimioso e adoro esta corrida. O povo de Vimioso é espectacular. Sinto-me muito bem aqui”, afirmou.

O King of Portugal alcançou o maior número de equipas de sempre e, por isso, o organizador não podia estar mais satisfeito com o sucesso da prova. “O balanço é extremamente positivo. Tivemos o maior número de sempre de equipas e penso que batemos todos os eventos da Europa. A nível de Ultra 4 é a maior prova de trial da Europa e atrevo-me a dizer uma das maiores do mundo”, disse José Rui Santos do Clube Nortex4.

A realização do King of Portugal é sempre um grande desafio para a organização e a logística “não é fácil”, segundo José Rui Santos “o desafio é grande e a equipa pequena”.

Ainda assim, a corrida é sinónimo de sucesso e há margem para crescer mais. “Sabemos que há áreas e aspectos que podemos melhorar. Precisámos um pouco mais de tempo e do feedback dos pilotos estrangeiros para direccionar o evento estrategicamente para um público-alvo de outros países. Em Portugal, o nome está mais que forte e garantido”.

Em 2023, o King f Portugal chega ao número redondo de dez edições e José Rui Santos que que a décima corrida seja especial. “Já estou a contactar equipas americanas para fazer algo em grande, a maior festa de trial do mundo”, garantiu.

Vimioso acolhe o King of Portugal desde 2013. A competição é uma réplica da prova mãe, o King of the Hammers, que se realiza no deserto do Mojave, na Califórnia. A organização está a cargo do Clube NorteX4 com o apoio do Município de Vimioso.

Esta foi a última etapa do Troféu NOrtex4 e pontuou para o Campeonato da Europa de Ultra 4.

Nas restantes categorias, João Ferreira, piloto da Euro Quartelas 4x4 venceu em “Legend”, o alemão Raff Kueller (Red Baron) triunfou em “Modified” e Carlos Martins (Reciclopeças) conquistou o primeiro lugar em “Stock/UTV”.

Foto de EC 4x4