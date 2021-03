Empate amargo

O dérbi transmontano da jornada 18 da série A do Campeonato de Portugal terminou com um nulo no marcador. Um resultado que não serve a nenhuma das formações já que continuam em zona de despromoção, sendo que a missão do Vimioso, último classificado, é mais difícil. Quanto ao Bragança encontra-se a quatro pontos da linha de água, é 10º com 16 pontos, e ainda tem a esperança de conseguir a permanência no nacional.

Foto de Diogo Pinto