Empate amargo para o Mirandela

Empate a uma bola foi o resultado da partida entre S.C. Mirandela e Berço, na jornada 19 da série A do Campeonato de Portugal.

Na antevisão ao jogo, Armando Santos, treinador dos mirandelenses, garantiu que a sua equipa ia conseguir um resultado diferente da partida da primeira volta, que terminou com uma derrota por 5-1, e uma exibição conseguida.

Assim foi. Faltou apenas a estrelinha e alguma pontaria para chegar à vitória. Numa fase inicial os forasteiros assumiram a iniciativa de jogo, mas sem oportunidades de golo. Aliás, no que diz respeito a ocasiões para marcar até foram os locais a deixar o primeiro aviso com remate de Danilo a rasar a barra e, depois, Fabrício aos 13’.

Naturalmente, o Mirandela, até porque jogava em casa, tomou conta da partida e foram várias as oportunidades para inaugurar o marcador.

Do lado do Berço apenas um remate de Welton enquadrado com a baliza, que Pedro Fernandes não teve qualquer dificuldade em segurar.

Já perto do intervalo, aos 44’, Léo Costa abriu o activo, fez o 1-0, após uma assistência de Felipe Borges.

Na segunda metade, os minhotos conseguiram chegar à igualdade numa infelicidade de Corunha. O central alvinegro fez autogolo ao 53’.

Foi um balde de água fria para os da casa que estavam por cima no encontro. O empate motivou os visitantes que ainda conseguiram duas boas ocasiões para duas grandes defesas do guardião do Mirandela.

Já em cima dos 90’, o Berço ficou reduzido a dez unidades. Joyce Rios foi expulso por acumulação de amarelo. E, em tempo de compensação, aos 90+1, Celso Sidney obrigou Luís Ribeiro a mostrar serviço, evitando o segundo dos da casa.

Para Armando Santos foi “um empate com sabor amargo”, face às oportunidades de golo conseguidas pela sua equipa. O treinador do Mirandela destacou a boa exibição dos seus jogadores. “A equipa portou-se bem. Marcámos na primeira parte e depois na segunda um autogolo do Corunha, mas acontece. É assim o futebol. Tivemos várias oportunidades e agora é trabalhar para o próximo jogo”.

Os alvinegros viram agora as atenções para a deslocação ao terreno da AD Oliveirense.