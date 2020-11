Empate caseiro tira Mirandela da vice-liderança

Empate a uma bola foi o resultado da partida entre S.C. Mirandela e Vilaverdense, relativo à jornada 5 da Série A do Campeonato de Portugal, que tinha sido adiada devido ao limite de circulação entre concelhos.

O resultado acabou por ser negativo para os mirandelenses, já que perderam a vice-liderança do campeonato, foram ultrapassados pelo Montalegre.

Com escassas ocasiões de golo, o jogo foi equilibrado e as equipas só arriscaram nos lances de bola parada para chegar à vantagem.

E foi na marcação de um penalti, aos 50 minutos, que os transmontanos conseguiram inaugurar o marcador. Miguel Dias derrubou Motty na área e avançado mirandelense encarregou-se ele próprio de converter em golo.

O Vilaverdense respondeu aos 67’, Rui Faria de cabeça, depois de um canto da esquerda, fez Fábio Mesquita mostrar serviço com uma boa defesa.

Da ameaça à concretização passaram dez minutos, Bianchi estava bem colocado na área e num remate rasteiro fez o 1-1.

Já perto do final do encontro, aos 87’, o guarda-redes do Vilaverdense foi expulso. Carlos viu vermelho directo depois de travar em falta Timóteo fora da área, que seguia isolado pelo corredor direito. Com as substituições esgotadas foi o avançado Rafa Miranda que assumiu a posição de guarda-redes.

Foto de Elsa Nibra