Empate com ânimos exaltados

Em Argozelo a partida com os Estudantes Africanos terminou com tumultos na bancada, que envolveram o técnico dos Estudantes, Óscar Monteiro, que tinha sido expulso por alegados insultos ao árbitro, Rui Paulo, e os adeptos da formação da casa. Os ânimos só serenaram com a intervenção dos jogadores de ambas as equipas.

Dentro das quatro linhas a partida foi bem jogada com o resultado em aberto até ao apito final. Michel colocou o líder do campeonato em vantagem aos 20’, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda metade, Seevan restabeleceu a igualdade e Zé Pedro voltou a dar vantagem aos locais ao minuto 70. Já em cima do apito final Tiago Antunes evitou a derrota dos estudantes e fixou o resultado em 2-2.