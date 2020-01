Empate com sabor a vitória

O Guimarães B não foi além de um empate, 1-1, frente ao S.C. Mirandela, na jornada 16 da série A do Campeonato de Portugal.

Foi o terceiro jogo de Bino Maçães no comando técnico dos vimaranenses e a primeira vez que perdeu pontos, já que vinha de duas vitórias (2-3 com o Bragança e 4-3 com o Montalegre).

A jogar fora de portas, os minhotos conseguiram impor o seu futebol, especialmente na primeira metade. João Pedro foi uma das figuras do encontro pela positiva e pela negativa.

O avançado, de 23 anos, causou dores de cabeça à defesa mirandelense, sempre com o sentido de baliza muito apurado. No entanto, o atacante acabou por ser expulso já em tempo de compensação, aos 90’+3’, por palavras dirigidas a João Pinho, árbitro da partida.

E foi o mesmo João Pedro que abriu o activo no São Sebastião e colocou os vimaranenses em vantagem. Aos 20’, o camisola 45 fez o 0-1, após um cruzamento perfeito de Outtara da direita.

Dois minutos depois chegou a resposta do Mirandela. O brasileiro Elias fez o empate e trouxe tranquilidade à equipa.

Ainda antes do intervalo, Vincent tentou a sorte num remate rasteiro mas Pedro Fernandes estava atento e desviou o perigo da baliza.

A segunda metade trouxe um Mirandela mais atrevido e a complicar a tarefa ao Guimarães. O futebol mais directo dos locais e o terreno de jogo não favoreceram a turma de Bino Maçães. Ainda assim, os forasteiros conseguiram duas boas ocasiões de golo, primeiro por João Pedro, com o guardião da casa mais uma vez a evitar o golo, e depois por Nuninho de cabeça.

As melhores oportunidades para a equipa da casa pertenceram a Fabrício (62’) e Matheus (72’), que sozinho atirou à trave.

Duas estreias no Mirandela

O jogo de estreias na formação da cidade do Tua. Os adeptos puderam ver em acção os dois reforços de inverno, Matheus Brito e Leo Costa. Os dois atacantes, ambos de 20 anos, ainda ganham forma, pois no caso de Matheus esteve algum tempo parado, depois de uma experiência menos positiva na Ucrânia.

O jogador brasileiro já trabalhou com o técnico, Armando Santos, na época passada, no São Pedro da Cova. O treinador sabe, por isso, com o que conta.

Quanto a Leo Costa é natural de Braga e fez formação no clube arsenalista e no Guimarães. O jogador iniciou a presente temporada no Berço, ingressando depois no Maia Lidador.