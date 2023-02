Empresa Reconco oferece equipamento lúdico para crianças que estão em tratamento no Hospital de Bragança

Na página do Facebook, a Unidade Local de Saúde do Nordeste salientou que se “manifestam agradados com a instalação dos referidos equipamentos, os quais proporcionam momentos de descontracção e de aprendizagem” e que este foi um “gesto tão nobre” do empresário Luís Rio. Foi dado um triciclo e uma trotinete, que “estimulam as funções motoras”, uma casa ecológica “preparada para aproveitamento da energia solar e eólica e ainda para a reciclagem”, e foi ainda criada “uma área destinada a desenho e pintura”.

Foto: ULSN