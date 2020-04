Empresários de transporte escolares não com bons olhos o cancelamento do contrato com o município de Bragança

O município de Bragança cancelou os contratos com as empresas de transporte escolar que estavam estabelecidos até Junho. A decisão foi tomada no seguimento do encerramento das escolas devido ao surto da Covid-19, visto que agora não há alunos para transportar. Os empresários queixam-se que a situação é difícil e que os empregados entraram em lay- -off. Eduardo Madureira, um dos empresários de transporte escolar, não esperava que o contrato fosse cancelado. “Estivemos quase um mês à espera de uma comunicação por parte da câmara e chegou ontem a dizer que o contrato estava cancelado e que não havia nenhuma indemnização”, esclareceu, explicando que “teve muitas despesas” para conseguir concorrer ao concurso lançado pela câmara e que agora “ficou sem nada” depois de todo o investimento. “Não trabalhamos, mas as despesas são as mesmas. Não há escola, nós deixemos de receber, mas os nossos filhos estão em casa e nós temos que continuar a pagar às escolas”, salientou. Com o cancelamento do contrato perdeu a facturação dos próximos meses, no valor de três mil euros. Luís Mário, gerente da empresa que maior percurso escolar realizava, pensava também que o contrato não viria a ser cancelado. Para além do transporte escolar fazia transporte ocasional. Com a pandemia estima que irá perder perto de 30 mil euros durante os próximos meses. “É uma perda enorme, as despesas continuam para pagar”, começou por dizer, explicando que a empresa é composta por dez funcionários e todos vão entrar em lay-off se o pedido seja aprovado, caso contrário terá que tomar outras medidas. “Espero que não seja necessário tomar outras atitudes. Já entrei em lay-off para não ter que despedir ninguém”, disse, lamentado que “este ano está completamente perdido”. Contactado o presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, disse “não ter informações” para dar sobre este assunto.