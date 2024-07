Encontro de Gerações de Vinhais reúne 3200 participantes

Vinhais esteve em festa no domingo com o XVI Encontro de Gerações. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal, decorre, anualmente, no primeiro domingo de Julho. É a desculpa perfeita para as pessoas das 105 aldeias que compõe o concelho se reverem e conviverem. Desde que o encontro se começou a fazer há várias pessoas que não faltam à festa. Por acaso não é a situação de Daniel Augusto, de Curopos, que foi um dos estreantes. Depois de ouvir tanta gente falar da iniciativa decidiu que não poderia faltar. “Quis vir para estar com os meus amigos, para conviver. Achei que era uma boa oportunidade de o fazer. Penso que isto para a nossa idade, mais velhos, é bom. Estamos menos stressados, convivemos e bebemos uns copos”, disse. De Valpaço, que pertence a Curopos, foi Francisco Baptista. Ao contrário do conterrâneo, vai “há vários anos”. “Venho porque gosto de rever as pessoas e até para conhecer outras, já que o concelho é grande e não se conhece toda a gente. É um óptimo dia para falar e dançar, se houver par”, rematou. Estreante também foi Maria António Augusto. Não é de Vinhais, mas vive no concelho há tantos anos que é como se fosse. “Estou a adorar. Já vi muita gente que não via há muito tempo”, vincou, dizendo que, “como as aldeias estão desertas”, esta “é uma boa desculpa para conviver”. Zeferino Reis, de Vilar de Lomba, costuma marcar “sempre” presença. “É preciso vir porque sem gente não se faz festa. Sempre se encontram amigos. É um dia de união”, esclareceu. João Pereira, de Bragança, não falta à festa para “ajudar a freguesia da esposa”. “Vilar de Lomba, onde passamos o fim-de-semana, ainda tem muita gente, que dá para conversar, mas a maioria das aldeias não tem muitas pessoas e então este é um dia muito bom para conviver”, explicou. Luís Morais, de Sobreiró de Cima, foi ao encontro pelo segundo ano. “Encontram-se pessoas de várias gerações, que não vemos ao longo do ano. Venho reencontrar amizades com as quais não lido diariamente, dos tempos de escola. É um dia para ver amigos que não se veem há muito tempo”, assumiu. Segundo disse o presidente da Câmara Municipal de Vinhais, “este ano, o encontro acolheu 3200 pessoas”. “Há cada vez mais gente a participar. No ano passado eram cerca de 3 mil. Este ano há mais 200”, disse Luís Fernandes, que vincou que “é, sem dúvida, um dia muito especial para Vinhais e para os vinhaenses”, pela “partilha, união e convívio entre todas as localidades. Em Vinhais, o Encontro de Gerações decorreu no Santuário de Santo António