Equipa sub-13 do Clube Académico de Bragança vence torneio na Madeira

A equipa brigantina concluiu só com vitórias nos cinco jogos realizados (1-8 com o HC Paivense, 0-16 com CD São Roque, 7-0 com o HC Madeira, 4-1 com o Riba D´Ave e 1-11 com o GD Estreito).

Mais importante que os resultados foi “o convívio e a partilha de experiências”, como frisou Luís Caldeira, director do CAB.

Em prova esteve ainda a equipa de escolares, que em 2018 venceu a competição.

Esta foi a segunda vez que o Académico de Bragança participou no Torneio de Hóquei em Patins do CD São Roque, na Madeira. A prova começou na quinta-feira e terminou este sábado. A iniciativa contou com a participação de 21 equipas, em quatro escalões de formação, um total de 200 atletas de oito clubes.