Erros defensivos penalizam Bragança

O empate alcançado frente ao Vimioso, naquele que foi o último jogo de 2020, trazia esperança numa reviravolta e que o GDB fizesse jus ao ditado “ano novo vida nova”. A verdade é que os brigantinos ainda não conseguiram quebrar a tendência dos resultados negativos.

Na Póvoa de Lanhoso, frente ao Maria da Fonte, a vitória ainda chegou a sorrir aos comandados de Rafael Nascimento, mas não passou disso mesmo. Depois de ter estado a perder, Joãozinho marcou aos 14 minutos para os locais, os canarinhos conseguiram inverter o resultado e chegar à vantagem.

O GDB empatou por intermédio de Nuno Silvano, aos 20 minutos, na marcação de um penálti e Kika fez o 1-2 aos 35’. No entanto, já perto do intervalo os minhotos restabeleceram a igualdade, 2-2, num autogolo do central Allison, que já tinha tido o mesmo azar frente ao Cerveira. Antes do lance, Ruben Gonçalves parece sofrer falta junto à linha lateral, mas nada foi assinalado pelo árbitro do encontro.

O golo da vitória do Maria da Fonte surgiu na segunda metade, aos 80’, na sequência de mais um erro defensivo dos brigantinos. Xavier fixou o resultado em 3-2 na sequência de um pontapé de canto.

Este foi o segundo jogo do GDB com o comando técnico de Rafael Nascimento com o saldo de um empate, frente ao Vimioso, e uma derrota, por 3-2, com o Maria da Fonte.

Destaque para a estreia de Ossai no Bragança. O avançado é o mais recente reforço dos transmontanos, regressando ao clube que representou na temporada passada, depois de ter iniciado a presente época no Sp. Ideal, dos Açores.

Concluída a jornada 10 da série A do Campeonato de Portugal, o Bragança continua em zona de despromoção é 11º, penúltimo, com 5 pontos. Na próxima jornada, em casa, os canarinhos defrontam o Vianense.