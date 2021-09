Escola Arnaldo Pereira, ACRD Ala e GD Mirandês os estreantes do distrital de futsal sénior

A Escola de Futsal Arnaldo Pereira vai avançar com uma equipa sénior masculina.

Manuel Rodrigues, que trabalha com as equipas de formação do clube, é o técnico escolhido para assumir o cargo de treinador principal.

O plantel, segundo Carlos Santos, presidente do clube, “é formado na maioria por jogadores do plantel de juniores”. “Esta é uma oportunidade de estes jogadores se manterem no clube a jogar futsal”.

A estreia no futsal sénior será “uma época de aprendizagem e o primeiro passo para consolidar o plantel”, acrescentou.

Carlos Santos confessa que as “expectativas não são muito grandes”, pois a equipa é bastante jovem e sem experiência. Na prova de seniores vão deparar-se com várias mudanças. “Os miúdos vêm de competições onde jogam com tempo corrido e nos seniores o tempo é cronometrado. Não vai ser fácil. Vão ter alguns dissabores, mas vão ganhar estaleca”.

Quanto à ACRD Ala, do concelho de Macedo de Cavaleiros, também vai estrear-se no campeonato distrital de futsal e tem como treinador Bruno Costa.

A colectividade foi criada em 1990 e a participação no futsal tem como objectivo “dar oportunidade aos jovens que saem das camadas jovens (sub-21) do Macedense e C.A. Macedo de Cavaleiros”, referiu Pedro Santos, presidente do clube.

Outro estreante é o Grupo Desportivo Mirandês. O clube tem tradição no futebol e aposta agora, também, no futsal. Vítor Hugo lidera a equipa técnica.

O Campeonato Distrital de Futsal da A.F. Bragança tem início no próximo dia 15 de Outubro e conta com a participação de 11 equipas.