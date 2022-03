Escola Arnaldo Pereira conquista Taça Distrital de Futsal de Juniores

O “caneco” ficou em Bragança. A Escola Arnaldo Pereira somou à conquista do campeonato a taça distrital de juniores, fez assim a dobradinha, ao vencer na final o Grupo Desportivo Macedense por 3-2.

Os comandados de Manuel Rodrigues revelaram mais pontaria que o adversário, apesar de alguns erros cometido que podiam ter comprometido a conquista do troféu. “Nós até começamos bem, com alguma paciência, e durante o jogo perdemos a paciência. No final cometemos alguns erros pois jogamos mais com a emoção do que com a razão. No entanto, o mais importante é que conquistamos a taça”, destacou o treinador.

Dinis colocou a Escola Arnaldo Pereira em vantagem aos sete minutos e, ainda antes do intervalo, Alves fez o 2-0 aos 21’. Na segunda metade, Telmo reduziu para 2-1 aos 30’, um golo que ainda trouxe esperanças ao Macedense, mas os brigantinos chegaram ao 3-1 através de Choupina aos 38’. Já nos intantes finias do encontro, Pedro Neto fez o 3-2.

E Américo Fidalgo, técnico-adjunto do Macedense, apontou a eficácia do adversário como factor decisivo. “Tivemos bolas no poste, o guarda-redes da Escola Arnaldo Pereira também esteve bem. Quando fizemos o 2-1 acreditámos que era possível o 2-2 mas não conseguimos, depois eles marcaram o terceiro e ficou mais difícil. Ainda reduzimos para 3-2 mas já não chegou”.

A Escola Arnaldo Pereira vira agora as atenções para a terceira jornada da Taça Nacional de Futsal sub-19 com o Ava Futfênix.