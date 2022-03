Escola Arnaldo Pereira estreia-se a perder na Taça Nacional sub-17

A tarefa da Escola Arnaldo Pereira antevia-se complicada no arranque da Taça Nacional de Futsal sub-17. Os poucos jogos realizados no distrital, dez no total, divididos pelo campeonato e taça de abertura, e sempre com o mesmo adversário, o Macedense, traçavam já as dificuldades que os brigantinos iam ter frente a equipas mais competitivas.

No pontapé de saída da Taça Nacional, dado este sábado, os brigantinos sofreram uma pesada derrota caseira, 1-10 com o Contacto.

Ao intervalo os forasteiros já venciam por 0-6 e o resultado pesou na formação da casa. Na segunda metade, o Contacto dilatou com naturalidade o resultado.

A espaços a Escola Arnaldo Pereira tentou reduzir a desvantagem em remates à entrada da área, mas sem sucesso.

“Já estávamos a contar com um resultado negativo, mas não tão dilatado. Há uma diferença muito grande entre o nosso campeonato distrital e o distrital onde participou o Contacto. Nós, no distrital, só defrontámos uma equipa. Agora é olhar para a frente e continuar. Sabemos que vai se difícil, mas ambicionamos chegar à próxima fase”, referiu Carlos Teixeira, técnico da Escola Arnal Pereira, no final do encontro.

Já Nelo Coelho, técnico do Contacto, estava confiante numa vitória mas não por números tão expressivos. “Nós é que tornamos o jogo fácil. Entrámos fortes. Se esperávamos este resultado? Não. O adversário tem qualidade e apesar do resultado até joga bem”.

No outro jogo da Taça Nacional de Futsal sub-17, Zona Norte A, o G.D. Vilar de Perdizes venceu o Boavista por 4-2. Os axadrezados são o próximo adversário da Escola Arnaldo Pereira na segunda jornada, que está marcada para o dia 26 de Março.

Também começou este sábado a Taça Nacional de Futsal Sub-19. A Escola Arnaldo Pereira perdeu, 4-0, fora de portas com a Academia Jonhson Januário.