Escola Arnaldo Pereira segue para a segunda fase da Taça Nacional de Futsal sub-19

Um feito importante para a formação comandada por Manuel Rodrigues. “É sem dúvida um feito importante para todos nós. O grau de dificuldade vai agora ser maior, mas tudo vamos dar tudo em todos os jogos”, garantiu o treinador.

Manuel Rodrigues não esconde que a sua equipa sentiu bastantes dificuldades na primeira fase da Taça Nacional, no entanto serviu de preparação para o que se segue. “É extremamente complicado quando os nossos campeonatos não são muito competitivos e mais custa a transição para o nacional. Mas, esta primeira fase foi importante para nos prepararmos para esta segunda fase”.

Na segunda fase da Taça Nacional de Futsal sub-19, que tem início previsto para o fim-de-semana de 7 e 8 de Maio, a Escola Arnaldo Pereira vai defrontar o Centro Paroquial de Miranda do Corvo, Dínamo de Sanjoanense e o ABC Nelas.

Os brigantinos concluíram a primeira fase no segundo lugar, com 3 pontos. A Academia Jonhson Januário também segue para a próxima fase depois de ter ficado na primeira posição com 12 pontos.