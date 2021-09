Escola Arnaldo Pereira vai estrear-se em seniores masculinos

Manuel Rodrigues, que trabalha com as equipas de formação do clube, é o técnico escolhido para assumir o cargo de treinador principal.

A equipa “será formada na maioria por jogadores do plantel de juniores”, como disse ao Nordeste o presidente, Carlos Santos.

A estreia no futsal sénior vai acontecer já esta temporada e será a segunda novidade do campeonato, depois da ACRD Ala, do concelho de Macedo de Cavaleiros.