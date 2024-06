Escola Básica e Secundária de Vila Flor requalificada

A Escola Básica 2,3 e Secundária de Vila Flor está agora totalmente renovada. A empreitada custou 826 mil euros e decorreu ao longo de um ano, tendo ficado concluída no final do ano passado. A escola tem cerca de 30 anos e segundo o presidente da Câmara Municipal de Vila Flor, estas obras “já pecam por tardias”, embora tenham sido feitas obras de manutenção nos últimos tempos. O projecto consistiu no melhoramento de infra-estruturas, mas também remodelação de espaços.

