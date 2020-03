Escola Crescer no Torneio Hernâni Cup 2020

A equipa brigantina ficou na sexta posição depois do empate a uma bola com a Escola Diogo Cã, com um golo de Francisco Neto, a vitória por 1-4 frente à formação B da casa (golos de Rúben Laranjinha, Rúben Gomes, Ricardo Diegues e Rodrigo Oliveira) e a derrota por 0-2 com o F.C. Porto.

A Escola Hernâni Gonçalves venceu o torneio em infantis e benjamins e o Boavista em sub-19 feminino.

Quanto ao Troféu Fair-Play foi entregue ao SC Vila Real em benjamins, CF Serzedo em infantis e Escola Hernâni Gonçalves B em sub-19 feminino.

O 13º Torneio de Futebol Juvenil Hernâni Cup contou com a participação de 24 equipas, um total de 400 participantes entre jogadores, treinadores e dirigentes.