Escola Crescer venceu o Lomarense e conquistou a primeira vitória na Fase de Manutenção e Descida

A Escola Crescer ganhou pela primeira vez na Série 1 da Fase de Manutenção e Descida do Campeonato Nacional de Sub-15 da 2ª Divisão. O triunfo foi conseguido frente ao Lomarense, por 1-0, no domingo, na quarta jornada, disputada no Parque Desportivo de Santa Apolónia, em Bragança.

Tiago Teixeira marcou o único golo da partida, aos 25 minutos e a equipa brigantina conquistou os três pontos.

O Lomarense tentou a igualdade na partida e no segundo tempo enviou duas bolas ao ferro da Escola Crescer, que conseguiu manter a vantagem mínima de 1-0 até ao apito final.

José Teixeira, treinador da Escola Crescer, destacou a importância desta vitória diante dos minhotos do Lomarense. "Uma vitória que procurávamos há muito tempo e que já merecíamos. Foi um jogo com duas partes diferentes. Na primeira, tivemos o controlo da bola, dominámos o jogo e acabámos por fazer um bom golo pelo Tiago Teixeira. Na segunda parte, inverteram-se os papéis e o Lomarense teve mais bola, mas conseguimos garantir o resulto com muita vontade e crença”.

A treinadora do Lomarense, Joana Carvalho, lamentou a falta de sorte sobretudo no segundo tempo. “Nem sempre temos a estrelinha da sorte do nosso lado e, infelizmente, neste jogo ela sorriu para a equipa da casa. Na segunda parte, fomos atrás do prejuízo e tentámos o empate. Porém, não chegámos a esse golo e o futebol é isto mesmo, nem sempre quem tem mais oportunidades ganha. O empate teria sido o resultado mais justo”.

A Escola Crescer está na sétima posição com 4 pontos, já o Lomarense caiu para o quarto posto com 6 pontos.

Na próxima jornada, a Escola Crescer visita o Aveleda. O jogo está marcado para domingo, às 15h00, no Campo da Seara, em Braga.

O Lomarense recebe os transmontanos da Diogo Cão, também no domingo, às 11h00, no Campo da Boavista, em Braga.