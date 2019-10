Escola de Guarda-Redes Ximena apresentada quinta-feira

O Grupo Desportivo de Bragança (GDB) apresenta na quinta-feira, dia 24, o projecto ‘Escola de Guarda-redes Ximena’.

A escola vai estar aberta a todos os jovens guarda-redes. O clube pretende formar jovens atletas para uma posição tão específica. “Não será uma escola só para os guarda-redes do Bragança. Vai estar aberta a todos os atletas que queiram treinar com técnicos com créditos firmados”, disse Milton Roque presidente do GDB.

Ximena é um nome incontornável da história dos brigantinos. O guarda-redes terminou a carreira no final da temporada 2018/2919, depois de ter defendido a baliza dos brigantinos durante mais de 25 anos. “Uma escola de guarda-redes ter o meu nome é um enorme orgulho. É algo que qualquer atleta sonha, principalmente para aqueles que exerceram esta função durante tanto tempo como foi o meu caso. Confesso que fiquei, de alguma forma, surpreendido quando soube pessoalmente da notícia através do presidente, Milton Roque. É uma honra”, afirmou Ximena.

O antigo guarda-redes adiantou que não se vai comprometer “com qualquer função”, mas tudo vai fazer para “poder estar presente em alguns momentos e apoiar tanto o clube como a escolinha”.

A ‘Escola de Guarda-Redes Ximena’ do GDB é apresentada na quinta-feira, dia 24, no auditório da antiga sede de junta de Santa Maria, às 19:30h.