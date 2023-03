Escola de Natação de Bragança soma 29 pódios nos Campeonatos Regionais

A Escola de Natação de Bragança (ENB) participou, no sábado e domingo, com 12 atletas nos Campeonatos Regionais de Infantis e Absolutos, e o Torneio Torregri II de Cadetes, que se realizaram nas Piscinas Municipais do Peso da Régua.

O clube brigantino somou 29 pódios individuais e o terceiro lugar a nível colectivo. Na equipa foram batidos vários recordes pessoais e Anita Gonçalves foi a nadadora mais medalhada com cinco medalhas, uma delas de campeão regional nos 100 metros Bruços. Anita Gonçalves conseguiu ainda todos os mínimos obrigatórios para o Campeonato Zonal de Infantis, que se realiza em Bragança, nos dias 24, 25 e 26 de Março. A brigantina será mesmo a única atleta do distrito na competição.

Tiago Machado, treinador da ENB, destacou os resultados obtidos, que servem de motivação para competições futuras. “Os objectivos que levamos para o regional foram mais que concretizados. São fruto de trabalho realizado todos os dias. Para mim colocar a Escola de Natação de Bragança nu terceiro lugar a nível regional é sem dúvida uma força extra para continuar a trabalhar por melhores resultados, pois dentro do distrito só temos duas equipas e temos ir ao distrito de Vila Real competir”, referiu.

Matilde Teixeira, Martim Pereira, Margarida Pereira, Leonor Afonso, João Dias, Iara Matela, David Matos, Bianca Gonçalves, Sofia Correia, Soraia Guimarães e Anita Gonçalves foram os atletas que representaram a ENB na competição.

Os Campeonatos Regionais de Infantis e Absolutos e o Torneio Torregri II de Cadetes contaram com 139 atletas em representação de oito clubes - Clube de Natação do Peso da Régua, Ginásio Clube Vila Real, FC Vinhais, ENB, Flavitus Natação Clube, Natação Clube de Chaves, GDN Famalicão e Durius AC Pesqueira.

A prova foi organizada pela Associação Regional de Natação do Nordeste em parceria com o Município do Peso da Régua.

Foto de Município Peso da Régua