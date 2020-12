Escola de Vinhais participa em projecto-piloto para desmaterialização de manuais

O Agrupamento de Escolas D.Afonso III está entre os que vão receber computadores através de uma iniciativa do BPI e Fundação la Caixa de alargamento da escola digital. São 50 os computadores destinados ao agrupamento transmontano, já que é um dos nove em todo o país que está envolvido num projecto-piloto relacionado com a desmaterialização dos manuaisescolares, contribuindo esta doação para o funcionamento da iniciativa que jáestá a ser aplicada desde o início deste ano lectivo em 2 turmas do 5.º ano,com 40 alunos no total. “Os nossos alunos não têm livros físicos, os livros são on-line e em computador. É um projecto-piloto para ser implementado em todo o país se tiver sucesso. Para já está a ter, segundo nos dizem os oito colegas das outras escolas e nós também confirmamos em Vinhais”, afirmou Rui Correia, o director do agrupamento. O programa é da responsabilidade do ministério da Educação que distribuiu por 9 escolas 450computadores dos 1000 doados pelo BPI e Fundação La Caixa. “Este programa é bastante interessante porque os alunos fazem uma auto-regulação das aprendizagens no momento, porque os resultados dos testes são conhecidos automaticamente, não é preciso que o professor leve para casa, corrija e depois faça nova correcção n aaula. Os programas dão automaticamente o resultado ao aluno e ele sabe onde teve a falha, tal como o professor e o encarregado de educação, que também têm acesso a este programa”, frisa ainda Rui Correia. Os alunos e professores enfrentam, no entanto, o problema recorrente de trabalhar com uma rede de internet “bastante fraca”, que esperam ultrapassar com o apoio da autarquia. “De cada vez que há um problema de um nível que nós não podemos resolver, a autarquia tenta, mas terá de ter uma reunião com alguém que possa resolver a situação, porque não pode haver portugueses de primeira e de segunda”, sublinha. Ainda assim, o objectivo do agrupamento é dar continuidade ao projecto no próximo ano, bem como alargá-lo. “Este ano estamos com as turmas de 5.º ano, que no próximo estarão no 6.º e pretendemos em 2021/22 continuar a ter as novas turmas de 5.º ano e incluir as de 7.º e as de 10.º”, afirmou. “A cada aluno vai ser cedido um computador e depois vai ainda ser entregue uma tranche muito maior decomputadores pelo ministério da Educação”, adianta ainda. Para já os alunosusam computadores adquiridos para a escola através do programa de combate ao insucessoescolar da Comunidade Intermunicipal, mas quando a remodelação da escola, que está em curso, estiver concluída os recursos informáticos vão também equipar as escolas de Tecnologias de Informação e Comunicação e apoiar noutros projectos. Rui Correia espera que as obras estejam terminadas por altura da Páscoa ou o mais tardar no início do próximo ano lectivo.