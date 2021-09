Escola Municipal de Futebol avança em Torre de Moncorvo

A Câmara de Torre de Moncorvo já tem uma Escola Municipal de Futebol. O projecto conta com a parceria do Grupo Desportivo de Moncorvo e surge depois de terminada a ligação à Dragon Force, do F.C. Porto.

A escola de formação de jogadores dos azuis e brancos esteve instalada no sul do distrito seis anos e foi importante na especialização de recursos humanos. “Foram seis anos de aprendizagem para os recursos humanos do município e do Grupo Desportivo de Moncorvo. Entendeu-se que esses recursos humanos já estavam preparados para a gestão da escola”, disse Tiago Pinto do Gabinete de Desporto do município.

O objectivo da Escola Municipal de Futebol é garantir a prática da modalidade a todas as crianças e jovens “do concelho de Torre de Moncorvo e de concelhos vizinhos”, com a garantia de “uma formação de qualidade”, frisou Tiago Pinto.

A Escola Municipal de Futebol de Torre de Moncorvo vai competir em todos os escalões de formação em parceria com o clube local. Os treinos dos jovens jogadores começam esta segunda-feira.