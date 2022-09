Escola primária de Palaçoulo funciona com apenas dois alunos

Apesar do número bastante reduzido, tal é possível devido a uma autorização especial que foi requerida e que recebeu a luz verde do Ministério da Educação. “Tem autorização especial de funcionamento já há alguns anos, este ano só tem dois alunos, mas continua a ter essa autorização. A escola já encerrou oficialmente em 2011 e desde então tem havido uma movimentação por parte da população, da autarquia e da escola, no sentido de garantir que possa ficar aberta mais um ano lectivo”, explicou o director do Agrupamento de Miranda do Douro, António Santos. Este ano lectivo a escola do primeiro ciclo tem apenas dois alunos, um do 2.º e outro do 3.º anos, mas em Palaçoulo também há um jardim-de- -infância e por isso esta situação pode continuar nos próximos anos, sendo as “perspectivas até optimistas de que no próximo ano lectivo possa haver já um aumento do número de alunos”. O pedido de autorização especial parte da escola, da autarquia e também dos pais. “É uma comunidade bastante resiliente, a aldeia é bastante industrializada com capacidade de atracção de população de fora com a criação de emprego, a existência de escola é sempre motivador para alguém se fixar lá e se fechar pode ser impeditiva disso. O que também tem pesado nos nossos decisores políticos”, sublinhou o docente. Apesar de a manutenção da escola em funcionamento ser vista como uma vantagem, a nível pedagógico a situação “não é a ideal” admite o director do agrupamento. “Claro que em termos pedagógicos a nós nos causa alguma preocupação, nomeadamente a questão da socialização dos alunos, mas isso acarreta mais obrigações para a escola, na medida em que temos que proporcionar aos alunos todas as experiências pedagógicas, todos os contactos e visitas que proporcionamos aos outros alunos”, frisou.