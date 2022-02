Espectáculo bom de se ver …. só faltaram os golos

No São Sebastião, em Mirandela, a festa do futebol fez-se dentro das quatro linhas, com as duas equipas a lutar pela vitória, e, sobretudo, nas bancadas com as claques do Mirandela e USC Paredes a entoarem cânticos de incentivo, como se um tónico se tratasse para os jogadores. E resultou. Foi um espetáculo bom de se ver.

Na semana que antecedeu a partida, os jogadores do S.C. Mirandela apelaram ao apoio dos adeptos. A resposta foi enorme. A “Alvinegra” compareceu em massa e munida de estandartes, tarjas, bandeiras para ajudar a colorir a festa.

Antevia-se um bom jogo de futebol, pois o confronto colocava frente a frente o terceiro classificado, até à 15ª jornada, e na corrida a um lugar à fase de acesso à Liga 3, e do outro lado o líder, o USC Paredes. A turma forasteira mostrou porque lidera, mas não teve tarefa fácil naquele que considerado o “San Siro” de Trás-os-Montes.

A primeira metade terminou com um nulo no marcador. As oportunidades de golo foram escassas e as duas melhores ocasiões pertenceram aos forasteiros, primeiro com Madureira (11’) a rematar com perigo dentro da área e, depois, Correia (15’) a cabecear forte. Nas duas ocasiões valeu a boa intervenção do guarda-redes Coelho para manter o marcador em branco.

Jaílson (8’) e Rui Pedro (10’) tentaram surpreender Marco, mas o guardião não teve dificuldades em suster os remates cruzados dos jogadores adversários.

Na segunda metade, a tarefa dos transmontanos ficou mais complicada a partir dos 68 minutos. Bebé foi expulso. O defesa viu vermelho directo depois de travar em falta, à entrada da área, o avançado Ismael, que seguia isolado para a baliza.

Em superioridade numérica, naturalmente, os forasteiros conseguiram acercar-se mais da área mirandelense, mas sem conseguirem criar problemas de maior à defesa da casa.

Já na recta final do encontro, Celso, que tinha entrado aos 72 minutos, rematou com perigo, após jogada combinada com Mário Borges.

O S.C. Mirandela desceu para o quarto lugar, com 27 pontos e menos um jogo, e na próxima jornada volta a jogar em casa frente ao Berço SC, que empatou a uma bola com o Santa Marta.

Quanto ao USC Paredes continua na liderança, agora com 32 pontos, e defronta o Amarante na jornada 16.

Reacções

Rafael Pinheiro – Técnico do Mirandela

“Sabíamos que não seria fácil e em casa queríamos ganhar os três pontos. Depois da expulsão penso que continuámos o jogo na mesma toada, se calhar com alguma supremacia nossa, mas não conseguimos oportunidades de golo. Penso que se ajusta o empate”.

Eurico Couto – Técnico do USC Paredes

“Esperava mais dificuldades do que aquelas que tivemos, pois só o Paredes é que jogou do início ao fim. Não jogámos mais porque não nos deixaram. Fomos duramente penalizados pela terceira equipa. Saímos tristes porque levámos apenas um ponto quando devíamos levar três”.

Ficha de jogo

Mirandela 0 – USC Paredes 0

Local: Estádio São Sebastião, Mirandela

Árbitro: João Loureiro (A.F. Viana do Castelo)

Assistentes: Ivan Alves e Diogo Ribeiro

Mirandela

Coelho,Gianluca,Corunha,Rui Pedro,Bebé,Diego Parini,Musa (Ié, 87’),Enzo (Celso, 72’),Jaílson (Mário Borges, 72’),Diogo Moura (Edu, 72’),Jardel (Amorim, 87’);

Treinador: Rafael Pinheiro

USC Paredes

Marco,Chico,Amadeu,Henrique,Gil,Tavares,André,Hélder (Ema, 81’),Ismael,Madureira (Nilo, 81’),Correia (Breno, 89’);

Treinador: Eurico Couto

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

Disciplina: amarelo a Correia (74’), Ema (85’), Ismael (88’); vermelho a Bebé (68’);