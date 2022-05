Está relançada a luta pelo título distrital de juniores

As bancadas do Campo do CEE lotaram, no sábado, para o confronto entre os dois candidatos ao título.

Antevia-se um jogo intenso e bem disputado, e assim aconteceu, à semelhança do jogo da primeira volta que também registou um 2-1 no marcador mas favorável aos mirandelenses.

O S.C. Mirandela partiu para o encontro determinado a vencer e a querer fazer a festa antecipada no terreno do adversário, mas do outro lado encontrou um Bragança aguerrido muito determinado.

Depois do nulo no marcador no final dos 45 minutos, o intervalo fez bem aos brigantinos e a entrada de Ricardo Martins trouxe outra dinâmica à equipa treinada por Pedrinha.

Adriano inaugurou o marcador aos 48 minutos e colocou ao rubro os adeptos, após assistência de Hélder Daniel. O segundo golo dos canarinhos surgiu aos 70 minutos, Ricardo Martins cabeceou para o fundo da baliza após um canto apontado na direita por Diogo Coelho.

Os alvinegros ainda reduziram para 2-1 aos 89 minutos, mas o tento de Lauro Silva não foi suficiente para inverter o resultado.

Pedrinha, técnico do GDB, destacou a entrada de Ricardo Martins e a mudança de atitude fundamentais no caminho para a vitória. “Entrámos um pouco receosos e na segunda parte a equipa libertou-se. A entrada do Ricardo também fez a diferença. Acima de tudo, a atitude fez a diferença”.

O apoio em massa dos adeptos não foi esquecido pelo treinador. “Hoje o apoio público foi determinante. Se tivéssemos esta moldura humana em todos os jogos era tudo diferente”.

E Gilberto Vicente, treinador do S.C. Mirandela, aponta apenas uma falha à sua equipa. “Falhou a bola parada no segundo golo. Tínhamos estuado bem isso, mas falhamos. O Bragança entrou bem na segunda parte. Foi um jogo emotivo”.

Apesar da derrota, o técnico dos mirandelenses, mostra-se confiante para as duas jornadas que restam para terminar o campeonato. “Agora está tudo em aberto. Vamos ter dois jogos em casa e vamos tudo para cima dos adversários”.

Concluída a jornada 4 da fase de apuramento de campeão do Campeonato Distrital de Juniores, as duas equipas somam cada uma 9 pontos, sendo que o Mirandela lidera, já que tem menos golos sofridos, 4, e o Bragança é segundo, tem 5 golos sofridos. Já no capítulo dos golos marcados as duas equipas estão empatadas, ambas têm 8 golos marcados.

Na próxima jornada, o Bragança joga fora com a ADSP Vale do Conde, que no sábado perdeu, 3-2, com a Escola Crescer. Quanto ao S.C. Mirandela recebe a Escola Crescer.