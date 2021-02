“Esta situação deixou-nos profundamente desapontados”

O jogo Vimioso – Mirandela, realizado este domingo e que terminou com a vitória dos mirandelenses por 1-3, devia ter sido realizado em Vimioso mas acabou por decorrer em Mirandela por decisão da Federação Portuguesa de Futebol, já que o Município de Vimioso não permite a utilização dos espaços desportivos da vila devido ao estado de emergência.

“Em sessão ordinária de Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia 19 de Janeiro, foi deliberado encerrar todas as instalações municipais em Vimioso até ao fim do estado de emergência. Contra isso nada a fazer”, disse Octávio Rodrigues, presidente dos vimiosenses.

Se a tarefa do Vimioso no Campeonato de Portugal já é complicada face ao último lugar ocupado na tabela esta situação vem agravar as dificuldades da equipa que na semana que antecedeu o jogo com o Pedras Salgadas não conseguiu mesmo realizar qualquer treino. “Fomos jogar a Pedras Salgadas sem termos realizado um único treino. Perdemos por uma bola a zero mas o termos perdido pela margem mínima parece ter assustado alguns clubes. Esta semana começamos a treinar no campo do Sendim, ida e volta fazemos quase 70 km por dia”.

Com o dérbi distrital à porta, o Vimioso tentou o adiamento do jogo com o Mirandela mesmo tendo de jogar no São Sebastião como casa emprestada, mas do lado dos mirandelenses a resposta foi negativa. “Como não temos recinto para treinar e jogar em Vimioso, propusemos ao Mirandela o adiamento da jornada para o dia 10 de Fevereiro, aceitando realizar o mesmo no seu campo. O nosso objectivo era podermos descansar um bocadinho, mentalmente e fisicamente, pois foram duas semanas muito desgastantes. O Mirandela, diga-se no seu direito, não aceitou, apresentando argumentos que nem vale a pena mencionar”, explicou Octávio Rodrigues.

O presidente do Vimioso não esconde que ficou desapontado com a atitude dos mirandelenses e esperava alguma compreensão por se tratar de um clube vizinho. “Ficámos muito desiludidos com a atitude. Hoje precisamos nós, amanhã precisarão outros. Fala-se no distrito que as equipas deviam ser mais unidas, mas com atitudes destas não será fácil”.

Octávio Rodrigues confessou que ainda foi colocada a hipótese de o Vimioso não ir a jogo este domingo, mas foi decidido apresentarem-se em Mirandela “não para evitar multas e/ou processos disciplinares mas por consideração a algumas pessoas”. “Esta situação deixa-nos profundamente desapontados, em nada beneficia o futebol e as relações entre clubes, pelo contrário”, acrescentou.

O Vimoso atravessa uma crise de resultados, é último classificado com apenas três pontos, mas não atira a toalha ao chão. “Independentemente de todas as dificuldades, eu gostaria de dizer a algumas pessoas que, apesar da nossa classificação, continuamos a ter objectivos. Podemos não estar a consegui-los desportivamente, mas vestimos uma camisola que temos de dignificar até ao fim”, conclui.

E enquanto o Municipal de Vimioso estiver fechado o Estádio São Sebastião será o palco dos jogos em casa dos vimiosenses. Já os treinos decorrem no Campo Valentim Guerra, em Sendim.