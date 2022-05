O guardião lembrou que a época foi de sacrifícios e que o troféu premeia o esforço do plantel, equipa técnica e direcção para terminar a época. “Só nós sabemos por aquilo que passamos durante a época. Este troféu é merecido”, afirmou.

Armando dedicou a conquista da Taça Distrital aos adeptos, pois não tem dúvidas que o público foi a camisola 12 da equipa. “Os adeptos foram determinantes. Deram-nos força para vencer e esta vitória é para eles”.

O guarda-redes é uma das referências do futebol distrital e mostra vontade de continuar a jogar. “Ainda não estou preparado para pendurar as luvas, ainda me sinto bem. Mas vou reflectir com a minha família a quem dedico esta vitória e à minha irmã, que está sempre comigo”.

Armando conta no seu palmarés com nove campeonatos conquistados e três taças da A.F. Bragança. O guarda-redes já representou o Izeda, Rebordelo, F.C. Vinhais, F.C. Mãe d´Água, Morais FC, Vimioso e G.D. Mirandês.