Estrelas Brigantinas, Mirandela BC e GDM com resultados distintos no arranque dos inter-regionais de basquetebol e nacional da 2ª divisão.

Começou no sábado a fase Norte D do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Basquetebol. O Mirandela Basquete Clube não foi feliz na jornada inaugural já que perdeu na recepção à AAUTAD por 67-71.

O próximo jogo da formação mirandelense é com o LAC Basquetebol Clube, na Lousada, no dia 30 de Outubro.

A nível das equipas de formação, também começaram no fim-de-semana os Campeonatos Inter-Regionais da Associação de Basquetebol de Vila Real. A formação sub-18 masculina do Mirandela Basquete Clube venceu fora o ACB Barca por 45-86.

Quanto aos Estrelas Brigantinas iniciaram o Inter-Regional com um triunfo no escalão de sub-14. Os brigantinos derrotaram, em casa, o CTM Vila Pouca de Aguiar por 74-17. Em sub-16, os Estrelas perderam, 62-42, com a Escola Diogo Cão.

Em femininos, os três clubes do distrito de Bragança participam este ano no Inter-Regional da Associação de Viana do Castelo. O Grupo Desportivo Macedense, em sub-18, não precisou de ir a jogo para vencer o Limiense. A equipa de Macedo de Cavaleiros somou um triunfo por 20-0 por falta de comparência da formação de Ponte de Lima. Na próxima jornada, o GDM joga Fora com o Barca BC.

Em sub-14, também femininos, o Mirandela Basquete Clube derrotou o BC Vila Real por 24-41.