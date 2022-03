Estrelas Brigantinas mostram evolução apesar da derrota caseira

Os transmontanos perderam, este domingo, por 50-89 na recepção ao SC Vasco da Gama, terceiro classificado da série Norte B e que tem pergaminhos na modalidade.

Apesar do resultado negativo a equipa treinada por João Soares mostra evolução. Pela primeira vez em seis jornadas os Estrelas atingiram a marca dos 50 pontos. Um dado destaco pelo técnico. “Apesar de continuar um resultado distante há que realçar que já conseguimos alcançar a marca dos 50 pontos, estamos a evoluir e a trabalhar para fazer melhor dia após dia”.

João Soares lembra as diferenças competitivas entre as duas equipas. “A diferença entre as equipas é notória, evidentemente. Mas, estamos a jogar contra um gigante na modalidade e podemos dizer que já demos um pouco da nossa cara”, acrescentou.

Decorridas seis jornadas da série Norte B da Taça Nacional de Basquetebol sub-18 os Estrelas Brigantinas continuam na última posição com seis pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 2 de Abril, os Estrelas jogam foram com a ACDE Diogo Cão, em Vila Real. O jogo tem início às 16h30.