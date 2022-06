Estrelas Brigantinas somam segunda vitória consecutiva em sub-14

Dois jogos e duas vitórias é o registo da formação sub-14 masculinos dos Estrelas Brigantinas na segunda fase do grupo 8 da 2ª divisão do Campeonato Distrital da Associação de Basquetebol do Porto.

A equipa de Bragança somou um triunfo caseiro, este domingo, frente ao Guifões SC por 77-43. Um resultado motivador para os jovens basquetebolistas e que, segundo Carlos Grijó, “reflecte o trabalho dos jogadores”. “Mais um resultado positivo, resultante da excelente atitude defensiva da equipa. Estamos cada vez mais empenhados e concentrados em fazer o nosso papel dentro das quatro linhas. Como treinador não podia estar mais satisfeito, do gosto e compromisso que têm uns para com os outros e para com o jogo de basquetebol, afirmou o treinador.

Nos dois jogos que restam para terminar esta segunda fase os Estrelas jogam fora. No dia 11 de Junho defrontam a ACR Vigorosa e no dia seguinte o SC Vasco da Gama.

Quanto à equipa sub-13 jogou em Ermesinde como CPN Basket e venceu por 25-32.